



Мужчина-харедим обвинен в поджоге магазина мобильных телефонов в Иерусалиме

В пятницу жителю Бейт-Шемеша было предъявлено обвинение в поджоге магазина мобильных телефонов в Иерусалиме несколько месяцев назад.



По данным прокуратуры, 34-летний Йехошуа Дадон и еще трое ворвались в магазин в октябре и подожгли его, потому что магазин не соблюдал религиозные требования, запрещающие использование устройств.



В результате пожар уничтожил магазин и затронул несколько соседних зданий, в результате чего был нанесен ущерб в размере около 600 000 шекелей (170 000 долларов США). Дадону были предъявлены обвинения в поджоге, вымогательстве путем угроз и воспрепятствовании правосудию.



Прокуратура обратилась в окружной суд Иерусалима с просьбой оставить его под стражей до окончания уголовного разбирательства.



Арест Дадона спровоцировал жестокие беспорядки в столичном районе Меа Шеарим в начале этого месяца.



