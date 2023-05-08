



Мужчина домогался подростка в салоне самолета на рейсе Дубай — Москва

Мужчина совершил развратные действия по отношению к 13-летнему подростку в самолете, который летел из Дубая в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По данным канала, мальчик вместе с мамой и братом возвращался с отдыха. Место в самолете у него было рядом с неизвестным мужчиной, у его матери и брата – впереди. Женщина усадила ребенка и со вторым сыном села на свое место.



Незнакомец запугал мальчика, заставил сидеть тихо и совершал развратные действия сексуального характера во время всего перелета. Извращенец был настолько самоуверен, что решил продолжить приставания и после приземления. В зоне выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" он предложил ребенку уединиться в туалете, но здесь, рядом с матерью, ребенок почувствовал себя уверенней и не побоялся отказать педофилу. Правда, даже тогда он не решился рассказать маме о домогательствах.



Мальчик рассказал о произошедшем своей матери на следующий день. Семья обратилась в полицию, злоумышленника разыскивают.