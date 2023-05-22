



Мужчина арестован за нападение на беременную жену недалеко от Иерусалима

Мужчина был арестован по подозрению в нападении на свою беременную жену в городе недалеко от Иерусалима в ночь на воскресенье, сообщила полиция в понедельник утром.



Мужчина, который, по-видимому, был в нетрезвом виде, напал на свою жену и ее отца, после чего попытался скрыться с места происшествия. После непродолжительной погони подозреваемый был арестован, а в его машине были обнаружены пистолет и страйкбольная винтовка, которые были изъяты полицией.



Подозреваемый предстанет перед магистратским судом Иерусалима в понедельник утром для продления его ареста.

