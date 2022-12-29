



Мужчина 51 раз ударил отверткой игнорирующую его девушку

Гражданин Индии убил отверткой девушку, которая игнорировала его знаки внимани, пишет The Times of India.



24-летний Шадаб Хан познакомился с девушкой три года назад, когда работал кондуктором автобуса. Молодые люди постоянно общались, даже когда мужчина перебрался в другой штат. Но через некоторое время девушка перестала отвечать Хану, что разозлило его.



Хан вооружился отверткой и проехал 220 километров до дома жертвы. Он ворвался в ее жилье и напал на спящую девушку. Хан 51 раз ударил ее отверткой, а чтобы крики жертвы не было слышно, он накрыл лицо девушки подушкой.