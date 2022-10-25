



Муж связал жену скотчем, ударил ножом и заживо похоронил - но она выжила

Женщина из штата Вашингтон выжила, после того как ее зарезали и похоронили заживо



53-летний Че Кьонг Ан, супруг пострадавшей, был арестован после того, как полиция нашла его в фургоне возле местной туристической тропы тем же утром. Ему предъявлены многочисленные обвинения, в том числе покушение на убийство и похищение человека.



Согласно судебным материалам, Кьонг Ан напал на свою жену во время обсуждения предстоящего развода и денежных вопросов, связанных с этим. По словам пострадавшей, муж связал ее скотчем и увез в семейном фургоне. Женщина смогла отправить экстренные уведомления своим близким с часов Apple и сумела связаться с 911.



Кьонг Ан позже разбил часы молотком, затем отвез жену в местный лесной массив и выкопал яму, после чего нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Затем он затащил женщину в яму и накрыл ее деревом.



“После того, как ее поместили в землю, она могла слышать, как ее муж ходит вокруг ямы, а сверху на нее сыпали землю”, – сообщается в заявлении.



Затем женщине удалось снять часть скотча с рук и выбраться из ямы. Она бежала полчаса, пока не нашла дом, жители которого позвонили в 911.