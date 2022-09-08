



Муж расстрелянной в Лоде: месть близка



Исам Хаджадж, муж убитой вместе с дочерью в Лоде Манар Хаджадж отреагировал на случившееся.



Хаджадж в бешенстве от некомпетентности полиции, пытающейся связать убийство Хаджадж с убийством другой его жены, Самер Хатиб четыре года назад.



Сыновья и племянники Хаджаджа были признаны виновными в убийстве Самер и сидят в тюрьме.



Хаджадж заявил своим приближенным: “Аллах наверху видит все и разберется с отвратительными убийцами”.



Источники в криминальных кругах сообщают, что “месть неизбежна”.