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Муж расстрелянной в Лоде: месть близка
08.09.2022 07:17 Аркадий Бочаровский

Муж расстрелянной в Лоде: месть близка


Исам Хаджадж, муж убитой вместе с дочерью в Лоде Манар Хаджадж отреагировал на случившееся.

Хаджадж в бешенстве от некомпетентности полиции, пытающейся связать убийство Хаджадж с убийством другой его жены, Самер Хатиб четыре года назад.

Сыновья и племянники Хаджаджа были признаны виновными в убийстве Самер и сидят в тюрьме.

Хаджадж заявил своим приближенным: “Аллах наверху видит все и разберется с отвратительными убийцами”.

Источники в криминальных кругах сообщают, что “месть неизбежна”.

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