



Музей удалил все упоминания о Джоан Роулинг за взгляды на гендерную идентичность

В Музее поп-культуры Сиэтла были удалены все упоминания о писательнице Джоан Роулинг, автора серии книг о Гарри Поттере, после того, как одна из сотрудников назвала ее взгляды на гендерную идентичность "трансфобными". Писательница подверглась критике после того, как три года назад стало известно о ее высказываниях по вопросам трансгендерности.



Музей принял решение убрать упоминания о британской писательнице со своей выставки "Фэнтези: мифы и магия". Кроме того, ее изображение было удалено из Зала славы научной фантастики и фэнтези. Это решение было принято после того, как в мае сотрудница музея, являющаяся трансгендером, написала в своем блоге запись, в которой обвинила Дж. К. Роулинг в "трансфобных взглядах".



В воскресенье, 6 августа, руководство музея подтвердило свое решение, заявив, что оно "опирается на сочувствие, сотрудничество и расширение прав и возможностей" и "стремится создать возможности для разных представителей в сфере искусства и культуры" в течение следующих трех лет.



"На данный момент кураторы решили убрать все артефакты Роулинг из этой галереи, чтобы уменьшить ее влияние. Это не идеальное решение, но это то, что мы могли сделать в краткосрочной перспективе, пока определялись с долгосрочной практикой", – написано в блоге музея. "Мы поняли, что Роулинг – это проблема, поэтому вы увидите артефакты без какого-либо упоминания или изображения автора”.



Взгляды Дж. К. Роулинг на трансгендерность и гендерную идентичность вызвали всеобщее возмущение в разгар пандемии после того, как она в своем твите осудила использование термина "люди, у которых менструация" вместо слова "женщина". После этого Роулинг опубликовала на своем сайте пространное эссе, в котором изложила свою позицию по вопросам трансгендерности, сводящуюся к тому, что биологический пол следует рассматривать отдельно от гендера.



Публика, включая актеров "Гарри Поттера", раскритиковала ее высказывание как "антитранс" и "трансфобное". С тех пор несколько актеров, работавших над проектами "Гарри Поттера", выступили с собственными заявлениями, в которых поддержали права трансгендерных людей, а также дистанцировались от противоречивых суждений автора по этой деликатной теме.



Дэниел Рэдклифф написал: "Трансгендерные женщины – это женщины. Любое утверждение обратного перечеркивает идентичность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам профессиональных медицинских ассоциаций, которые обладают гораздо большим опытом в этом вопросе, чем Джо или я".



Актриса Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд, поделилась заявлением на своей странице в Twitter, написав: "Ощущение, что ты не вписываешься в общество или тебя не принимают таким, какой ты есть, – самое страшное чувство, которое может испытать человек, и я не буду способствовать дальнейшей маргинализации транс-женщин и мужчин. Я восхищаюсь их огромной храбростью, которую они проявляют, принимая себя, и считаю, что мы все должны прислушиваться к их историям".



Эмма Уотсон, сыгравшая роль Гермионы, ответила на мнение Роулинг, выразив свою поддержку трансгендерному сообществу.



"Транссексуалы – заслуживают того, чтобы жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным сомнениям. Они не должны слышать, что они не те, за кого себя выдают”, – считает актриса.



"Я хочу, чтобы мои последователи-трансвеститы знали, что я и многие другие люди во всем мире видят, уважают и любят их такими, какие онм есть", – высказался по этому поводу Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли. "Я твердо стою на стороне трансгендерного сообщества и разделяю чувства, выраженные многими моими коллегами. Трансженщины – это женщины. Трансмужчины – это мужчины. Мы все должны иметь право жить с любовью и без осуждения".



