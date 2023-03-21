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Мусорный коллапс в Париже: коммунальщики продолжают забастовку
21.03.2023 15:57 Алина Груднева

Мусорный коллапс в Париже: коммунальщики продолжают забастовку

В Париже мусорщики решили продлить забастовку на неделю до следующего понедельника.

Такое решение, по данным Le Figaro, было принято в ходе голосования членами профсоюза CGT.

К забастовке присоединяются муниципальные и частные компании, а также мусороперерабатывающие заводы.

За время забастовки во французской столице накопилось на улицах 9300 тонн мусора. Как правило, в Париже должны работать 250 машин-мусоровозов. По оценкам, на то, чтобы очистить улицы от мусорного коллапса, понадобится примерно две недели.

 

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