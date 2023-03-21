



Мусорный коллапс в Париже: коммунальщики продолжают забастовку

В Париже мусорщики решили продлить забастовку на неделю до следующего понедельника.



Такое решение, по данным Le Figaro, было принято в ходе голосования членами профсоюза CGT.



К забастовке присоединяются муниципальные и частные компании, а также мусороперерабатывающие заводы.



За время забастовки во французской столице накопилось на улицах 9300 тонн мусора. Как правило, в Париже должны работать 250 машин-мусоровозов. По оценкам, на то, чтобы очистить улицы от мусорного коллапса, понадобится примерно две недели.



