



Муниципалитет Тель-Авива начнет заливать бетон в районе взрыва водопровода

Утром 5 января муниципалитет Тель-Авива начинает заливку бетона в районе, где вчера взорвалась водопроводная труба на Дерех Ха-Шалом.



Масштабная авария водопровода произошла в районе пересечения улиц Ха-Шалом и Моше Даян. В результате были перекрыты важнейшие транспортные артерии Тель-Авива, что повлекло за собой возникновение гигантских пробок. Улицы в этой части Тель-Авива и в прилегающих районах Гиватаима по-прежнему перекрыты.

