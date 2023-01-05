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Муниципалитет Тель-Авива начнет заливать бетон в районе взрыва водопровода
05.01.2023 08:07 Аркадий Бочаровский

Муниципалитет Тель-Авива начнет заливать бетон в районе взрыва водопровода

Утром 5 января муниципалитет Тель-Авива начинает заливку бетона в районе, где вчера взорвалась водопроводная труба на Дерех Ха-Шалом.

Масштабная авария водопровода произошла в районе пересечения улиц Ха-Шалом и Моше Даян. В результате были перекрыты важнейшие транспортные артерии Тель-Авива, что повлекло за собой возникновение гигантских пробок. Улицы в этой части Тель-Авива и в прилегающих районах Гиватаима по-прежнему перекрыты.
 

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