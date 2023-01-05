



Мумия вебкам-модели в отеле Москвы: персонал что-то знал

В российских СМИ продолжают активно обсуждать скандал вокруг обнаруженной в одном из московских отелей мумии 34-летней девушки, умершей от передозировки синтетическими наркотиками.



Мертвую женщину 1988 года рождения, вероятно, вебкам-модель (при ней обнаружена видеотехника), в нижнем белье нашли в ночь на 2 января. На ней было бирюзовое бюстье и стринги, тело при этом успело сгнить и начался процесс мумификации.



Известный российский адвокат Сергей Жорин говорит, что то, что тело пролежало несколько дней или недель в номере — вызывает много вопросов к сотрудникам и администрации гостиницы.



«Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Все знают, что не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“, все равно кто-то время от времени стучится или звонит, и это нормально. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться», — сказал адвокат.



Жорин осторожно озвучил три возможных причины неоднозначного поведения персонала отеля. Первая может косвенно касаться бизнеса интим-услуг. Если дама в белье была представительницей этой профессии — кто «предоставил» ее гостю либо закрыл глаза на использование номера для соответствующих целей?



«Вторая версия более криминализированная. Было установлено, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения, соответственно, должно быть возбуждено уголовное дело по факту сбыта. Ведь кто-то ей продал наркотики. Такая практика. Возможно, кто-то из администрации отеля опасался, что если будет возбуждено уголовное дело, то расследование может затронуть интересы отеля. Не буду никого обвинять, но исключать, что отель является звеном в цепочке сбыта — нельзя», — говорит Жорин.



«Третья версия — администрация отеля, сотрудники могут иметь косвенное отношение к смерти. Не сами убили, а просто невольно или по ошибке допустили, но эти аспекты исключать нельзя. Когда в крови умершего человека находят наркотики, это далеко не означает, что вещества были приняты добровольно. Следственный комитет выяснит обстоятельства смерти, и картина станет яснее», — заключил эксперт.