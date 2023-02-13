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Мозамбик: 30 тысяч человек пострадали в результате наводнения
13.02.2023 03:40 Евгения Маркова

Мозамбик: 30 тысяч человек пострадали в результате наводнения

Власти Мозамбика борются с последствиями проливных дождей, вызвавших наводнения в провинции Мапуту  на этой неделе.
Местные источники сообщили, что пострадало не менее 2400 семей или более 30 тысяч человек.

Наводнение затронуло район Матола и район Боане недалеко от столицы Мапуту.

В пострадавшие районы отправлены спасательные отряды. Проливные дожди привели к обрушению многих домов.

"Со вчерашнего дня по сегодняшний день мы спасли более ста человек, а сегодня мы ожидаем спасти более 300 человек", — сообщил Адольфо Мате, глава администрации округа Боане.

В провинции Мапуту ожидаются новые наводнения , поскольку вода продолжает прибывать в уже переполненные реки в Южной Африке и Эсватини.

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