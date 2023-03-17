



Мотоциклисты нашли на севере Израиля ракетные установки, им выписали штраф



В прошлую субботу группа мотоциклистов обнаружила на севере Израиля 3 старые ракетные установки, "Катюши" и мины. Они вызвали полицию, но инспектор из Управления природы и парков, который также прибыл на место происшествия, настоял на том, чтобы оформить им штраф.



Пусковые установки, находившиеся на полигоне возле Нахаль Дишон, были размещены там, скорее всего, в 70-х годах отрядом террористов, вооруженных оружием сирийского происхождения. На место происшествия был вызван полицейский сапер, чтобы нейтрализовать опасность.



Инспектор Управления природы и парков написал на мотоциклистов протокол, утверждая, что они ехали в зоне, где езда запрещена. На помощь им пришли полицейские. "Они помогли нам", - пытались объяснить полицейские, - "не надо писать на них протокол". Но инспектор настаивал и заявил, что они нарушили закон, и даже рассердился на полицейских за то, что они мешали ему работать, вместо того чтобы оказать помощь.

