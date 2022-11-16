



Мотоциклисту, избившему шлемом водителя на шоссе Аялон предъявлено обвинение



Прокуратура Тель-Авива предъявила обвинительное заключение 36-летнему жителю Тель-Авива Эрику Гринфельду, который был запечатлен на видео, когда избивал другого человека шлемом.



В обвинительном заключении указывается, что около 18:00 7 ноября Гринфельд и заявитель ехали по шоссе Аялон и остановились на обочине дороги, чтобы обменяться телефонами, после того как Гринфельд заявил, что заявитель задел его скутер.



Между ними возник спор, в ходе которого заявитель нанес Гринфельду один удар по лицу, а Гринфельд, решив, что получил травму в результате удара, снял шлем. Пока двое продолжали спорить, заявитель пошел за Гринфельдом, схватил его за руку, тот ударил заявителя по лицу шлемом и ушел с места происшествия.



Заявитель, который в результате удара упал на дорогу, попытался встать, но Гринфельд в ответ подбежал к нему и еще раз ударил его шлемом по лицу. После этого Гринфельд начал идти в сторону скутера, когда заявитель пошел за ним и попытался повернуться к нему, в ответ Гринфельд с силой бросил шлем в лицо заявителя, который в результате удара рухнул на дорогу.



В обвинительном заключении говорится, что Гринфельд напал на водителя автомобиля, и 3 раза сильно ударил его по голове шлемом. Водитель автомобиля потерял сознание и был госпитализирован в Ихилов. Состояние водителя автомобиля ухудшилось в течение ночи, и он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии на несколько дней после того, как у него обнаружили переломы черепа и кровоизлияние в мозг.

