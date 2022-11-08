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Мотоциклист, проломивший череп водителю на шоссе Аялон: Это на меня напали
08.11.2022 11:17 Аркадий Бочаровский

Мотоциклист, проломивший череп водителю на шоссе Аялон: Это на меня напали

Мотоциклист, атаковавший водителя на шоссе Аялон, пришел на допрос в полицию с выбитыми зубами и заявил, что на самом деле это на него напали. 

Подозреваемый был задержан для допроса, и сегодня состоится слушание по ходатайству полиции о продлении срока его содержания под стражей.

По словам подозреваемого, первым на него напал другой водитель. По окончании расследования подозреваемый был арестован, и слушания по его делу пройдут в суде в ближайшие часы.

В то же время другой участник драки по-прежнему госпитализирован в реанимации. Однако полиция утверждает, что намерена арестовать и допросить его при условии улучшения его состояния.

 

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