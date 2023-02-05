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Мотоциклетные аварии в Израиле: трое пострадавших за полдня
05.02.2023 15:00 Алина Груднева

Мотоциклетные аварии в Израиле: трое пострадавших за полдня

В первой половине дня, 5 февраля, в Израиле произошли три мотоциклетные аварии.

Утром в Иерусалиме машина сбила 27-летнего мотоциклиста. Он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". 

Еще одна авария произошла на шоссе 578. 50-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с животным. Его доставляли на вертолете в больницу "Хадасса Эйн Керем". 

Днем произошла третья авария в Ашдоде. Мотоциклист наехал на 20-летнего пешехода, который получил тяжелые ранения. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу Ассута.

 

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