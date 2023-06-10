



Мотоциклетные аварии по всему Израилю: одна - со смертельным исходом

В первой половине дня, 10 июня, по всему Израилю произошло несколько мотоциклетных аварий.



По статистике, с начала года на израильских дорогах погибли 164 человека, из которых 35 - мотоциклисты.



В Тель-Авиве сегодня в результате ДТП погиб 17-летний юноша. Его в критическом состоянии доставили в больницу Ихилов, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.



Еще одна авария произошла на побережье Мертвого моря. Мотоциклист в возрасте 30 лет получил тяжелые ранения. Медики доставили его в больницу Сорока на вертолете. У него диагностированы множественные травмы.



Кроме того, днем пострадал 28-летний мотоциклист на шоссе 44. Его в тяжелом состоянии эвакуировали в Медицинский центр Ассаф Арофе.