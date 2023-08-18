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"Москва-сити" снова атаковали беспилотники – видео
18.08.2023 07:28 Наталья Богинская

"Москва-сити" снова атаковали беспилотники – видео

 В ночь на 18 августа прогремел взрыв вблизи бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", которые не нанесли значительные разрушения зданию", – написал глава российской столицы.

Сообщается, что пострадавших нет, на месте работают городские экстренные службы.

 Также известно, что в аэропорту "Внуково" задержаны несколько рейсов, а в 8-м павильоне "Экспоцентра" произошло обрушение на площади 30 кв.м.

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