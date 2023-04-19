



Москвичку оштрафовали за комплемент Зеленскому

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал пенсионерку за комплемент президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По данным правозащитного центра "Мемориал", 70-летнюю женщину обвинили в "дискредитации армии".



Уточняется, что пенсионерка перекинулась парой фраз по поводу Украины в столовой санатория. В итоге, в ходе пятиминутного заседания суд решил оштрафовать женщину на 40 тысяч рублей.



Разговор, из-за которого ее отправили под суд, состоялся в декабре 2022 года, когда женщина отдыхала в нальчикском санатории им. Кирова ФСИН. Она поговорила с одесситкой о том, как правильно произносится слово "паляниця", а также спросила у другого мужчины из России, какую страну он поддерживает.



В шутку про "паляницю" пенсионерка спросила и у официантки, которая в ответ обозвала Зеленского "уродом". Женщина заступилась за украинского президента, назвав его красивым молодым человеком с хорошим чувством юмора.



В конечном итоге, "три человека" пожаловались на нее в полицию, о чем женщину уведомил некто "в гражданской одежде". Ее обвинили в восхвалении Зеленского. По словам правозащитников, ее под конвоем доставили в полицию, где составили протокол. Сама женщина текста не видела, поскольку была без очков и имеет большие проблемы со зрением.



В итоге, ей приписали, будто она кричала "Слава Украине", а также "выражала свое недовольство сложившейся ситуацией в стране".

