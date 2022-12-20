Новости » Происшествия
Москвичи занялись сексом в такси и разбили голову водителю
20.12.2022 11:47 Аркадий Бочаровский

Москвичи занялись сексом в такси и разбили голову водителю

В Москве минувшей ночью пассажиры занялись сексом в такси на глазах у водителя, а затем устроили драку.

Пара заказала машину к Большому Черкасскому переулку и направлялась к дому на Верхней Первомайской улице. Предаться любовным утехам мужчина и женщина решили не дожидаясь конца поездки, чем вызвали возмущение водителя.

Когда таксист сделал паре замечание, мужчина разбил ему голову. Любовники скрылись с места происшествия. Водителю потребовалась медицинская помощь.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы