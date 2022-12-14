



Москва скована снегопадом, МКАД стоит

Московские власти сообщили о том, что рано утром 14 декабря пробки на дорогах составили девять баллов. В связи с этим водителей попросили отказаться от поездок на личных автомобилях. Движение осложняют гололедица, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах.



По состоянию на 9:15, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробки на дорогах достигают 10 баллов. Затруднено движение по направлению в центр города. Серьезные затруднения отмечаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.



Также в среду с затруднениями из-за снега и образовавшейся гололедицы столкнулись водители большегрузного транспорта. Фуры не могут заехать на подъемы эстакад и остаются стоять рядами на трассе.



В Москве в ночь на среду, 14 декабря, выпало 11 мм осадков в виде снега. Как сообщили в столичном Метеобюро, это около 20% от месячной нормы. Для декабря она составляет 56 мм.



В аэропортах Москвы отменены 35 рейсов.



