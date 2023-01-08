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Москва: повар зарезала директора ресторана
08.01.2023 14:31 Аркадий Бочаровский

Москва: повар зарезала директора ресторана

В Мытищах женщина-повар убила директора ресторана.

Инцидент произошел 4 января в хинкальной "Тбилисо". В сетях распространилось видео в котором  мужчина бьет сотрудницу, после чего она бросается на него с ножом. Коллеги пытались разнять участников конфликта, но в тот момент директору ресторана уже нанесли несколько ранений. Через мгновения он оказывается на полу в крови.

Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что мужчина скончался до приезда скорой помощи. При этом работница, зарезавшая повара, скрылась с места происшествия. 36-летнюю подозреваемую задержали по горячим следам у подъезда ее дома, а затем доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ро данным в российских СМИ, речь идет об "иностранке".

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