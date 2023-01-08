



Москва: повар зарезала директора ресторана

В Мытищах женщина-повар убила директора ресторана.



Инцидент произошел 4 января в хинкальной "Тбилисо". В сетях распространилось видео в котором мужчина бьет сотрудницу, после чего она бросается на него с ножом. Коллеги пытались разнять участников конфликта, но в тот момент директору ресторана уже нанесли несколько ранений. Через мгновения он оказывается на полу в крови.



Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что мужчина скончался до приезда скорой помощи. При этом работница, зарезавшая повара, скрылась с места происшествия. 36-летнюю подозреваемую задержали по горячим следам у подъезда ее дома, а затем доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.



Ро данным в российских СМИ, речь идет об "иностранке".