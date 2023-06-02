



Москва обвинила США во взломе тысяч iPhone в рамках шпионского заговора

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявляет, что раскрыла американскую шпионскую операцию, в ходе которой были взломаны тысячи iPhone с использованием сложного программного обеспечения для наблюдения. Об этом пишет WAtoday.



Московская компания по кибербезопасности “Лаборатория Касперского” заявила, что в результате кибератаки пострадали десятки устройств ее сотрудников.



ФСБ, главный преемник советского КГБ, заявила в своем заявлении, что несколько тысяч устройств Apple были заражены, в том числе у внутренних российских абонентов, а также у иностранных дипломатов, базирующихся в России и бывшем Советском Союзе.



“ФСБ раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple”, — говорится в сообщении.

ФСБ заявила, что заговор свидетельствует о “тесном сотрудничестве” между Apple и Агентством национальной безопасности (АНБ), агентством США, отвечающим за криптографическую и коммуникационную разведку и безопасность.



ФСБ не представила никаких доказательств того, что Apple сотрудничала с шпионской кампанией или знала о ней.



В заявлении Apple опровергла обвинения. “Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будем”, — говорится в заявлении компании.



