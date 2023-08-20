



Москва, Курск, Ростовская область: Результаты ночных атак России беспилотниками

В ночь на 20 августа украинский беспилотник повредил крышу здания ж/д вокзала в Курске. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.



В результате атаки на крыше вокзала случился пожар. К утру его потушили. Также пострадали фасад и первая платформа вокзала. Взрывная волна нанесла разрушения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. По данным губернатора, пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.



Также в ночь на 20 августа была осуществлена “попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, которую пресекли российские силы ПВО”, по словам мэра российской столицы Сергей Собянина.



Согласно отчету Министерства обороны РФ, “украинский дрон самолетного типа был обнаружен около 04:00 над территорией Ступинского района Подмосковья”.



“БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет”, – отмечает ведомство.



В Росавиации заявили, что из-за атаки дрона утром 20 августа ограничивались полеты во Внуково и Домодедово. Шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты – в Шереметьево (три рейса), Нижний Новгород (два рейса) и Петербург (один рейс). Сейчас все аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме.



О “попытке теракта с использованием дронов-камикадзе” также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, “беспилотники подавили средства радиоэлектронной борьбы, системы ПВО не применялись”.



“Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет”, – объявил губернатор.