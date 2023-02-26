



Москва: "детский доктор мира" Леонид Рошаль попал в реанимацию

Врачи борются за жизнь президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, которого на днях экстренно госпитализировали в Москве.



По данным Mash, известный российский общественный деятель почти неделю назад попал в реанимацию и уже перенес несколько операций.



Рошалю поставили несколько диагнозов, среди которых - болезнь Паркинсона, киста в головном мозге и перелом шейки левого бедра.



Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии известен в России как "детский доктор мира". Так его назвали в РФ больше 20 дет назад.