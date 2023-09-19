



Москва: ЦКБ "охраняют" Гелендвагены с чеченскими номерами

В российском сегменте интернета продолжают циркулировать слухи о тяжелом состоянии главы Чечни Рамазана Кадырова. который якобы госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы.



Как сообщил источник ТГ-канала ВЧК-ОГПУ, ЦКБ продожает оставаться под охраной чеченских бойцов, большинство из них переместились в корпус, где реанимация. На месте замечен лимузин, на котором может передвигаться Адам Делимханов.



После опубликованных ВЧК-ОГПУ фотографий автомобилей 95-го региона на территории ЦКБ Управделами президента, бойцы из Чечни «замаскировались». С утра клинику покинули «Гелендвагены» и правительственные иномарки, которые числятся за МВД ЧР. Оставшихся попросили сначала рассредоточиться, а потом был «общий сбор» на парковке за 5 терапевтическим корпусом. Всего в настоящее время на территории ЦКБ находится не менее 6 автомобилей, на которых, передвигаются уроженцы Чечни. На этот раз почти у всех машин скрыты номера: среди них два «вчерашних» «Мерседеса» (один перекрывает выходы из леса, на другом — О013ОО95 по территории непрерывно патрулируют двое крепких мужчин с бородами и в костюмах цвета хаки), «Мерседес» с крымскими номерами и таинственный «Ролс Ройс» с кортежем из двух авто. Любые попытки приблизиться к люксовому кару пресекаются чеченцами, которые рассредоточены вокруг.



"Вероятно, на этой машине приехал Адам Делимханов. Его охрана ведёт себя вежливо. Отчётливо видно, что номер чеченский, а в сопровождении были и АМР, и ЕКХ, которых тоже не мало на территории. Чеченских бойцов на самом деле гораздо больше чем их машин. Многие находятся внутри. Если не заходить за этот корпус, где также имеется реанимация, то ничего и не заподозрить, больница работает в штатном режиме, по улице ходят люди»,- передает источник ВЧК-ОГПУ из ЦКБ