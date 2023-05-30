



Москва атакована дронами: под прицелом - районы, где живет путинская элита

Появились подробности массированной атаки дронов в Москве и Подмосковье.



Уточняется, что в эпицентре находились поместья чиновников и олигархов, которые входят в путинскую элиту.



Telegram-канал Shot сообщает, что один из БПЛА врезался в окно квартиры на 16 этаже в доме по улице Профсоюзной в российской столице. Кроме того, над Барвихой также работают средства ПВО. Московский мэр Сергей Собянин подтвердил информацию об эвакуации жителей двух домов в Москве.



Уточняется, что атака дронами была совершена по престижным юго-западным микрорайонам, затронув Рублевское шоссе и его окрестности. Один из БПЛА упал в поселке Ильинское, который находится в 3 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.



Еще один - в поселке Знаменское, где находится поместье друга российского лидера Геннадия Тимченко, а недалеко — резиденция премьер-министра РФ Михаила Мишустина "Горки-9". Более того, рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.



В соцсетях показали карту с атаками дронов, указав, что они также затронули районы, где живут ближайшие друзья Путина братья Аркадий и Борис Ротенберги, любовница Шойгу Елена Шебунова, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин и другие. А в поселке Власиха, куда направлялся один из БПЛА находится центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения.



