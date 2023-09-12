



Московский суд продлил срок предварительного задержания Игоря Стрелкова-Гиркина

Суд в Москве продлил срок предварительного заключения Игоря Стрелкова-Гиркина, бывшего сотрудника ФСБ и лидера поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, который был арестован в июле и обвинен в публичных призывах к экстремизму и дискредитации российской армии.



Мещанский районный суд 12 сентября постановил, что Гиркин останется под стражей как минимум до 18 декабря. В случае вынесения обвинительного приговора 52-летнему Гиркину, который настаивает на своей невиновности, грозит до пяти лет лишения свободы.



Гиркин (он же Стрелков) был ключевым командиром поддерживаемых Россией сепаратистов в восточном украинском регионе Донбасса в 2014 году и в том же году помог России незаконно аннексировать украинский Крым.



Бывший офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Гиркин резко раскритиковал Путина в онлайн-заявлениях, назвав его "ничтожеством" и обвинив в "трусливой посредственности". Он также обвинил министра обороны Сергея Шойгу в "ошибках" при полномасштабном вторжении на Украину и обвинил обоих в "некомпетентности", заявив, что для достижения победы России необходима тотальная военная мобилизация.



В одном из своих самых резких высказываний Гиркин заявил в своем официальном Telegram-канале от 18 июля, что Путин должен передать власть "кому-то действительно способному и ответственному". Пост собрал почти 800 000 просмотров. В прошлом месяце Гиркин сделал заявление из предварительного заключения о том, что планирует принять участие в президентских выборах в следующем году.



В ноябре суд в Нидерландах заочно приговорил Гиркина и двух других обвиняемых к пожизненному заключению по делу о сбитии в 2014 году над Украиной самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. В результате крушения погибли все 298 человек, находившиеся на борту.