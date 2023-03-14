



Московский суд признал “Радио Свобода” банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО “Радио Свободная Европа / Радио Свобода”. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд также распорядился “открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев”.



Летом 2022 года этот же суд начал процедуру банкротства ООО “Радио Свободная Европа / Радио Свобода” по заявлению Федеральной налоговой службы ФНС.



В Роскомнадзоре заявили, что у организации накопилось долгов на более чем 785 миллионов рублей на неуплату штрафов.



“Судом первой инстанции рассмотрено 1044 дела и наложено штрафов на общую сумму 988,5 миллионов рублей. Вступило в силу 938 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 785,9 миллионов рублей”, – объяснили в ведомстве.



По данным “Интерфакс”, большинство из этих штрафов получены “Свободой” за немаркировку материалов согласно порядку деятельности СМИ-иноагента.

В марте прошлого года российские власти начали блокировать “Радио Свобода” в стране, после чего проект был вынужден прекратить работу на территории РФ.



В 2017 году Минюст признал “Радио Свобода” “иностранным агентом”.