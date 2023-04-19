



Московских полицейских заподозрили в "сливе" данных "украинцам"

Московских полицейских подозревают в "сливе" персональных данных граждан "украинцам".



По данным Telegram-канала Baza, граждане Украины якобы получали данные через копов, в том числе, о российских силовиках.



"Сотрудники ФСБ уже несколько недель "зачищают" УВД по ЦАО и многие районные ОВД в центре Москвы. Полицейских проверяют из-за "пробивов", - сказано в сообщении.



Уточняется, что утечку данных зафиксировали в середине весны.

В этом заподозрили сотрудников московской УВД. По словам источников, полицейские за деньги "пробивали" для клиентов из интернета сведения о силовиках, судьях и прочих спецсубъектах.



Объявления об услугах "пробива" нашли на форумах в даркнете. Следователи попросили исполнителя прислать персональные данные различных сотрудников московской прокуратуры. Информацию в итоге получили. Заказы, как выяснилось, распределяли и по другим округам.



В итоге, Таганском районе задержали троих правоохранителей, еще нескольких — в ОВД по Арбату. Начальник написал заявление по собственному желанию, как и замначальника УВД по ЦАО.

