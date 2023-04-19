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Московских полицейских заподозрили в "сливе" данных "украинцам"
19.04.2023 14:36 Алина Груднева

Московских полицейских заподозрили в "сливе" данных "украинцам"

Московских полицейских подозревают в "сливе" персональных данных граждан "украинцам".

По данным Telegram-канала Baza, граждане Украины якобы получали данные через копов, в том числе, о российских силовиках.

"Сотрудники ФСБ уже несколько недель "зачищают" УВД по ЦАО и многие районные ОВД в центре Москвы. Полицейских проверяют из-за "пробивов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что утечку данных зафиксировали в середине весны.
В этом заподозрили сотрудников московской УВД.  По словам источников, полицейские за деньги "пробивали" для клиентов из интернета сведения о силовиках, судьях и прочих спецсубъектах.

Объявления об услугах "пробива" нашли на форумах в даркнете. Следователи попросили исполнителя прислать персональные данные различных сотрудников московской прокуратуры. Информацию в итоге получили. Заказы, как выяснилось, распределяли и по другим округам.

В итоге,  Таганском районе задержали троих правоохранителей, еще нескольких — в ОВД по Арбату. Начальник написал заявление по собственному желанию, как и замначальника УВД по ЦАО.
 

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