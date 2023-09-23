



Мощный взрыв в Казани: Пожар в промзоне из-за “выхлопа двигателя”

В России вечером в пятницу, 22 сентября, прогремели очередные взрывы, на этот раз их было слышно в российской Казани.



Взрыв произошел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. На обнародованных в сети кадрах видна яркая вспышка, после которой на автомобилях включилась сигнализация.



Жители Казани рассказали, что сначала “был слышен грохот”, а затем видна “яркая вспышка”.



Российские СМИ сообщили, что взрыв на территории промзоны в Казани произошел из-за “выхлопа двигателя одного из припаркованных на стоянке авто".



“Местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Он набрал больше 6000 оборотов и произошел хлопок”, – утверждают россияне.



