



Мощный взрыв в центре Стамбула, в районе много разрушений и жертв





На площади Таксим в городе Стамбул в Турции, в людном месте на бульваре Истикляль произошел сильный взрыв. По сообщениям информационных агентств, 11 человек получили ранения, несколько человек погибли.



Подробности происшествия выясняются.



Министерство иностранных дел Израиля заявило: "После инцидента в Стамбуле департамент по делам израильтян за рубежом консульского крыла Министерства иностранных дел и консульство Израиля в Стамбуле выясняют, были ли израильтяне вовлечены в этот инцидент".



Оснат, израильская туристка в Стамбуле, которая оказалась на месте происшествия, сказала: "Мы видели людей, распростертых на полу без рук, было много людей, это был взрыв, который произошел возле известного итальянского ресторана, который любят израильтяне, посреди улицы, взрыв. Ужас, вы даже не можете представить, что там происходит".







🇹🇷FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



pic.twitter.com/heLGMSl0eS — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022