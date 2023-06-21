



Мощный взрыв в центре Парижа: под завалами могут находиться люди

В среду, 21 июня, в Пятом округе Парижа, недалеко от Лувра, прогремел мощный взрыв.



По данным местных СМИ, причиной послужил взрыв газа.



Это произошло на площади Альфонса Лаверана, в самом сердце старейшего района французской столицы.



На место происшествия прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших к настоящему времени не поступала.



"Жители 5-го округа, только что произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана, горят здания, держитесь подальше от места происшествия", — призвал первый заместитель мэра Эдуард Сивел.



Очевидцы сообщают о том, что под завалами поврежденного здания могут находиться люди. Огромный столб черного дыма вздымается над районом.

