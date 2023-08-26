



Мощный взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в Судане

Недалеко от президентского дворца в столице Судана прогремел мощный взрыв.



Согласно сообщениям в местных СМИ, это случилось возле склада с боеприпасами.



По предварительным данным, взрыв прогремел в результате бомбардировки, которую осуществили Силы быстрого реагирования.



Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.