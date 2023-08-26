Мощный взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в Судане
Недалеко от президентского дворца в столице Судана прогремел мощный взрыв.
Согласно сообщениям в местных СМИ, это случилось возле склада с боеприпасами.
По предварительным данным, взрыв прогремел в результате бомбардировки, которую осуществили Силы быстрого реагирования.
Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.
#Sudan— Tiempo y Politica (@politica_tiempo) August 26, 2023
Se produce una explosión en la capital pic.twitter.com/SgP6az9WXZ