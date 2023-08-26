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Мощный взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в Судане
26.08.2023 18:12 Алина Груднева

Мощный взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в Судане

Недалеко от президентского дворца в столице Судана прогремел мощный взрыв.

Согласно сообщениям в местных СМИ, это случилось возле склада с боеприпасами.

По предварительным данным, взрыв прогремел в результате бомбардировки, которую осуществили Силы быстрого реагирования.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

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