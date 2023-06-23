Новости » Происшествия
Мощный взрыв недалеко от Герцлии: образовалась 8-метровая воронка
23.06.2023 07:15 Ирина Демьянова

Мощный взрыв недалеко от Герцлии: образовалась 8-метровая воронка

Жители центральной части Израиля сообщили, что слышали громкий взрыв и почувствовали запах дыма. О травмах не сообщалось.

Жители центрального Израиля сообщили в четверг вечером о громком взрыве, который был слышен в нескольких городах этого района. Шум исходил от взрыва на заводе недалеко от Герцлии, к северу от Тель-Авива.

В результате взрыва рядом с заводом образовалась воронка шириной восемь метров. О пострадавших не сообщалось. 

Жители Герцлии сообщили о запахе дыма в воздухе. Из-за боязни вредного газа жителям этого района было приказано закрыть окна.

ЦАХАЛ отрицал, что звук был вызван военными действиями.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы