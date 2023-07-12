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Мощный взрыв на границе с Ливаном
12.07.2023 17:32 Аркадий Бочаровский

Мощный взрыв на границе с Ливаном




На границе Ливана и Израиля раздался мощный взрыв.

Военнослужащие ЦАХАЛа, находящиеся на ливанской границе, были срочно направлены в район пограничного заграждения. На месте были обнаружены подозрительные люди. 

Как сообщил порталу Walla! источник в службе безопасности, с ливанской стороны к заграждению подошли граждане Ливана, которые, по всей видимости, являются боевиками Хизбаллы. После их приближения ЦАХАЛ провел новую операцию, чтобы не допустить их на территорию Израиля.

Арабские источники утверждают, что боевики Хизбаллы "проводят акцию в честь годовщины июльской войны" напротив Метулы.
 


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