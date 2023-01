Мощный взрыв и пожар на складе литиевых батарей во Франции

На севере Франции произошел взрыв и мощный пожар на объекте компании Bollore Logistics, где находятся тысячи литиевых батарей.



Об этом сообщает Euro Weekly News.



Сотни пожарных борются с сильным возгоранием. Пламя быстро перекинулось на соседний склад, где, как предполагалось, хранилось около 70 000 резиновых покрышек. На видеозаписи, размещенной в социальных сетях, видно, как бушует пламя и клубы густого дыма поднимаются в ночное небо.





⚠️ HAPPENING NOW: Massive explosion at a building housing thousands of lithium batteries (Bolloré Logistics) in Grand-Couronne, France.



Hundreds of firefighters on scene; level of danger in surrounding areas due to toxic fumes unclear. pic.twitter.com/j2Za29bvxa