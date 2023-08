Мощный ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды

На западное побережье Флориды обрушился мощный ураган "Идалия", который может нанести серьезный ущерб еще не оправившемуся штату от урагана "Йен".



Более 161 тысяч человек уже остались без электричества.



Власти предупредили местных жителей о том, что не стоит приближаться к линиям электропередач, а по возможности также не выходить на улицу.



Национальная метеорологическая служба в Таллахасси назвала ураган "Идалия" "беспрецедентным событием".