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Мощный удар ЦАХАЛа по инфраструктуре производства высокоточных ракет
29.08.2022 11:30 Аркадий Бочаровский

Мощный удар ЦАХАЛа по инфраструктуре производства высокоточных ракет

Международные СМИ сообщают новые подробности о мощном израильском ударе по иранским базам на севере Сирии в четверг, 25 августа.

Израиль не комментирует информацию об этих ударах.

Представители российской армии сообщили агентству Reuters о том, что в атаке принимали участие четыре самолета ВВС Израиля. Он выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых ракет.

Телеканал Al-Arabia сообщает о том, что удар нанесен по нескольким центрам исследований и разработок, а также производства высокоточных ракет. Сеть производства ракет работала под контролем иранцев. 

Часть атакованных объектов находились под землей.

Al-Arabia также сообщает о том, что подобные атаки продолжатся “в случае, если Иран не прекратит строительство подземных центров в Сирии”. Таким образом, “для Израиля более не существует красных линий, там, где будут обнаружены иранские объекты они будут атакованы”.

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