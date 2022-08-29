



Мощный удар ЦАХАЛа по инфраструктуре производства высокоточных ракет

Международные СМИ сообщают новые подробности о мощном израильском ударе по иранским базам на севере Сирии в четверг, 25 августа.



Израиль не комментирует информацию об этих ударах.



Представители российской армии сообщили агентству Reuters о том, что в атаке принимали участие четыре самолета ВВС Израиля. Он выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых ракет.



Телеканал Al-Arabia сообщает о том, что удар нанесен по нескольким центрам исследований и разработок, а также производства высокоточных ракет. Сеть производства ракет работала под контролем иранцев.



Часть атакованных объектов находились под землей.



Al-Arabia также сообщает о том, что подобные атаки продолжатся “в случае, если Иран не прекратит строительство подземных центров в Сирии”. Таким образом, “для Израиля более не существует красных линий, там, где будут обнаружены иранские объекты они будут атакованы”.