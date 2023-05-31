



Мощный тайфун Мавар может на днях достигнуть Японии

К юго-западному побережью Японии приближается мощный тайфун Мавар, который уже в среду может добраться до региона Окинава. Синоптики предупреждают о резких порывах ветра, высоких волнах и проливных ливнях.



Об этом передает японское Метеорологическое агентство, сообщает NHK .



По состоянию на 3 часа ночи (по местному времени) вторника тайфун Мавар оставался почти неподвижным к югу от Окинавы, однако вблизи его центра зафиксирована скорость ветра до 162 километров в час с порывами до 216 километров в час.



Метеорологи предупреждают, что Мавар может подойти к Окинаве и соседним островам уже в среду и субботу оставаться относительно близко к ним.



Относительно медленное продвижение тайфуна означает, что он может длительное время атаковать острова сильным ветром и ливнями и нанести масштабный ущерб жителям Окинавы.



Метеорологическое агентство в понедельник объявило о начале периода длительных дождей в регионах от северного Кюсю, третьего по величине острова Японского архипелага до Токая, поскольку влажный воздух поступает во фронт, распространяющийся с западной Японии на восточную, вызывая масштабные осадки .



В этих регионах в ближайшие дни может выпадать более 30 миллиметров дождя в час.



Местные власти призвали жителей осторожничать и избегать мест возможных оползней, подтоплений в низменных районах, ударов молний и порывистого ветра.



