



Мощный пожар вспыхнул в Ростове-на-Дону – видео

В российском Ростове-на-Дону полыхает склад со строительными материалами на рынке "Алмаз" на Аксайском проспекте.



Огромный столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара. Площадь пожара достигла 200 кв.м, ему присвоен второй ранг сложности.

Информации о жертвах сейчас нет, причины возгорания также пока неизвестны.



“Прямо сейчас пламя разгорается на территории за строительным магазином "Дон-Интер" – недалеко от рынка "Классик" и закрытого комплекса "Атлант", – сообщают в местных Telegram-каналах.





