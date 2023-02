Мощный оползень в Перу: под землей оказались сотни домов и десятки людей

Сегодня на юге Перу в результате проливных дождей произошел оползень. Туда уже отправили вертолеты с гуманитарной помощью, питьевую воду и мешки с песком.

#BREAKING : At least 36 people killed by landslide in Camaná, Peru, emergency services say; search-and-rescue operation ongoing pic.twitter.com/vrv1UgCtdO

🇵🇪 Some footages from #Peru , landslides in #Arequipa . pic.twitter.com/vMSKvftWMF

At least eight people killed and five others missing in Peru after a landslide triggered by heavy rainfall https://t.co/qqnUqxqV0q pic.twitter.com/ozTtqhsXFd