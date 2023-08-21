



Мощные взрывы в Ростове-на-Дону и масштабный пожар под Москвой – видео

Жители Ростова-на-Дону из разных районов города утром 21 августа услышали громкий звук, похожий на взрыв. По словам очевидцев, в некоторых зданиях треснули стекла в окнах. По предварительной информации, над Ростовом-на-Дону сработали системы ПВО, перехватившие "три украинских ракеты".



Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что звук, похожий на взрыв, спровоцировал "переход самолета на сверхзвук". На кадрах очевидцев отчетливо слышен звук взрыва, а также сигналы сигнализации, сработавшие в припаркованных автомобилях после него.



Также 21 августа в подмосковном Ногинске загорелись склады с лакокрасочными изделиями. В общей сложности известно, что первоначально площадь пожара составляла около 2000 квадратных метров, но впоследствии она увеличилась до 3 тысяч.



В областном МЧС сообщили, что пожар начался на 2 этаже склада, есть угроза распространения огня. К тушению пожара привлекли вертолеты.