



Мощное землетрясение всколыхнуло Непал

По меньшей мере один человек погиб и более двух десятков домов были повреждены в отдаленном районе Непала после землетрясения магнитудой 5,6 балла.



Как сообщает Jerusalem Post, подземные толчки ощущались даже в Нью-Дели - столице Индии.



Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на глубине 25 км, примерно в 63 км к северо-западу от района Джумла в Непале, более чем в 300 км от столицы Катманду.



На место природной катастрофы отправились военные и силы полиции.