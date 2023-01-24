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Мощное землетрясение всколыхнуло Непал
24.01.2023 15:09 Ольга Белозерова

Мощное землетрясение всколыхнуло Непал

По меньшей мере один человек погиб и более двух десятков домов были повреждены в отдаленном районе Непала после землетрясения магнитудой 5,6 балла.

Как сообщает Jerusalem Post, подземные толчки ощущались даже в Нью-Дели - столице Индии.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на глубине 25 км, примерно в 63 км к северо-западу от района Джумла в Непале, более чем в 300 км от столицы Катманду. 

На место природной катастрофы отправились военные и силы полиции.

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