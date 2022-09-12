



Мошенники-адвокаты продавали арабам "права на землю" на севере Израиля



Полиция Израиля сообщила об аресте четырех мошенников, специализировавшихся на аферах в арабском секторе.



Мошенник, среди которых два адвоката продавали жертвам “права” на государственные земли с использованием поддельных документов.



Общая сумма причиненного ущерба превысила 55 миллионов шекелей.



Полиция и МАГАВ совершили рейды в домах подозреваемых в Кфар-Кана, Нацрат-Илит и Машхад. В ходе рейдов были арестованы подозреваемые и конфискованы их активы стоимостью в десятки миллионов шекелей.







