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Мошенники-адвокаты продавали арабам "права на землю" на севере Израиля
12.09.2022 10:44 Аркадий Бочаровский

Мошенники-адвокаты продавали арабам "права на землю" на севере Израиля


Полиция Израиля сообщила об аресте четырех мошенников, специализировавшихся на аферах в арабском секторе.

Мошенник, среди которых два адвоката продавали жертвам “права” на государственные земли с использованием поддельных документов.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 55 миллионов шекелей.

Полиция и МАГАВ совершили рейды в домах подозреваемых в Кфар-Кана, Нацрат-Илит и Машхад. В ходе рейдов были арестованы подозреваемые и конфискованы их активы стоимостью в десятки миллионов шекелей.


 
 

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