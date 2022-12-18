



Мошенник-репатриант из Петах-Тиквы ограбил стариков на 4 млн. шекелей

Прокуратура Центрального округа представила в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против Евгения Литинского из Петах-Тиквы за мошенничество в отношении пожилых людей и получение обманным путем более четырех миллионов шекелей.



В обвинительном заключении указано, что в период с мая по ноябрь этого года обвиняемый и другие лица, личность которых неизвестна, находили по всей стране русскоязычных жертв, в основном пожилых, собирали о них информацию и выдавали себя за сотрудников полиции или представителей служб безопасности банков. Таким образом им удавалось обманным путем получать деньги от стариков.

