



Моряк и его собака провели два месяца в лодке посреди Тихого океана

Моряк из Сиднея прожил два месяца в лодке в Тихом океане вместе со своей собакой. Они ели сырую рыбу и пили дождевую воду, сообщает BBC.



В апреле 51-летний житель Сиднея Тим Шеддок и его собака Белла отправились из Мексики во Французскую Полинезию, но через несколько недель попали в шторм, повредивший их лодку. Моряк и его собака дрейфовали в океане в течение двух месяцев.



На этой неделе их заметил вертолет у побережья Мексики. Врач на борту спасшего путешественников траулера сказал журналистам, что мужчина "здоров".



"Я прошел через очень тяжелые испытания... Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в море. В остальном состояние здоровья очень хорошее", — сказал Шеддок.



Он добавил, что рыболовство помогло ему выжить. Моряк скрывался от солнца под навесом своей лодки.



Сейчас траулер возвращается в Мексику, где Шеддок пройдет дополнительное медицинское обследование.







