



Море крови: в вендетте преступных арабских кланов убиты больше 20 человек

Расследование, проведенное полицией Прибрежного района, показывает, что убийство сегодня ночью 24-летней Ханан Абу Хит в Хайфе связано с кровавым конфликтом между преступными семьями Бакри и Харири. Абу Хит добавляется к более чем 20 жертвам - мужчинам, женщинам и детям, которые поплатились жизнью, в том числе из-за близости к фигурам, связанным с конфликтом.



Несмотря на то, что Абу Хит не имеет судимостей и неизвестна полиции, она была убита только из-за своих родственников. Первое убийство в цепи конфликта произошло в сентябре прошлого года, когда был застрелен 56-летний Наим Сури, который ранее считался одним из самых опасных заключенных в Израиле и находился в тюрьме более 30 лет. В прошлом году он был освобожден из тюрьмы за убийство - и был убит четыре месяца спустя, недалеко от своего дома в Нацерете.



В конце июня был застрелен Раджах Абед, который в рамках своей работы устанавливал железные ворота на территории Галилеи. Абед, который не был целью стрельбы, получил 22 пули и почти полтора месяца находился в больнице "Рамбам", но в конце концов скончался от полученных ран.



Днем позже в рамках конфликта были убиты Али и Мухаммад Фахури, двоюродные братья из Нацерета. Это произошло под развязкой Шаар Ха Эмеким недалеко от Кирьят Тивон. Полицейское расследование показало, что главной целью был брат одной из жертв, и из-за того, что убийцы не смогли добраться до него, они убили его брата и его двоюродного брата.



В начале июля в поселении Зарзир был убит 33-летний Фатхи Шахин, проживающий в Тамра. Он был в гостях у друзей в Галили, когда внезапно неизвестные вошли в их комнату, застрелили его и скрылись из района. 14 декабря в Нацерете неизвестными был убит 33-летний Рад Зуаби. По нему открыли огонь, когда тот остановился на светофоре в городе. В том же инциденте в результате стрельбы еще один 40-летний мужчина получил ранения средней тяжести.



В декабре в Хайфе был убит Мехран Абу Хит, родственник Ханан Абу Хит, проживающий в Нацерете. Его застрелили во время смены в ресторане, где он работал в Кармеле. За день до этого в Назарете произошло двойное убийство, в ходе которого были застрелены Фирас Хиеб и его грудной сын Фирас. Этот случай также касается конфликта между семьями Бакри и Харири.



В начале января этого года 44-летний Шарбель Аззам, житель Ибилин, был застрелен, когда находился в своей машине на въезде в поселение. Примерно через неделю в Нацерете был застрелен Ашраф Машаль, проживающий в городе.



В начале февраля двое жителей Нацерета, Халед Саади и его брат Али Саади, были застрелены в своем доме, когда пятеро убийц постучали в дверь дома и представились "полицией".



В тот же день Хамам Абу Зарка, житель Арара, 26 лет, был убит в Умм аль-Фахм. Есть подозрение, что этот случай также является местью за двойное убийство братьев Саади из Нацерета. Позже, 30 февраля, в Нацерете был убит Роид Овейси, сын заместителя мэра города. В апреле на въезде в кибуц Ифат был застрелен Ибрагим Эльхади, житель Аксаль в возрасте 30 лет, который был убит во время заправки своего автомобиля.



Девять дней назад на шоссе № 6 был застрелен Махед Харири, 19-летний житель Умм аль-Фахма, из-за близости к своему отцу, Хуссаму Харири, возглавляющему известную преступную семью.

