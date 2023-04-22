



Видео нательной камеры полицейского убившего Михаэля Хасона в Нетании

Полиция обнародовала видео с моментом стрельбы в вооруженного ножом жителя Нетании Михаэля Хасона.



Правоохранители прибыли на вызов, когда поступило сообщение, что подозреваемый напал на свою мать.



На месте происшествия было выявлено много разбитого стекла, которое выпало на улицу, что представляло опасть для прохожих. Полиция провела долгий переговорный процесс у двери Хасона, в ходе которого они попросили его открыть дверь, чтобы убедиться, что он представляет опасности окружающим.



Хасон вышел и квартиры с ножом руках. Ему несколько раз крикнули: "брось нож", а когда мужчина направился в сторону полиции, в него несколько раз выстрелили. По факту происшествия начато внутреннее расследование.



Семья мужчины утверждает, что он "был хладнокровно убит". По словам адвоката, версия родственников относительно происшествия сильно разнится с изложением полиции.



