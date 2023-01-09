



Молодой мужчина умер в больнице "Каплан", семья подала иск на 26 миллионов

Семья 33-летнего Алона Лама из Явне в настоящее время предъявляет иск медицинскому персоналу больницы "Каплан" и больничной кассе "Клалит" о беспрецедентной компенсации в размере 26,1 миллиона шекелей



Семья утверждает, что Лам скончался из-за медицинской халатности работников больницы.



Лам, женатый, отец двоих детей, была успешным оценщиком недвижимости с серьезной репутацией на этом рынке. По словам адвоката Аната Гинзбург, представляющей интересы семьи в судебном процессе, он был здоровым человеком без каких-либо заболеваний.



Около года назад он обратился в отделение неотложной помощи больницы "Каплан" с жалобами на боли в груди. Он прошел первичный осмотр и был осмотрен медсестрой. В документе о госпитализации указано, что Лам жалуется на боли в груди, но, несмотря на это, согласно иску, он не сдал стандартные анализы: артериальное давление, частоту сердечных сокращений или содержание кислорода в артериальной крови. Даже когда он жаловался, что боль в груди отдает в спину, плечи и челюсть, но, по утверждению адвоката, команда больницы предпочла это проигнорировать.



Лам прошел анализы крови, ЭКГ и внутривенную инъекцию препарата парацетамол для облегчения боли, а также ему было рекомендовано принимать пероральное обезболивающее. Несмотря на проводимое лечение, его состояние ухудшалось, и, по словам адвоката Гинзбург, ему не была оказана срочная и быстрая медицинская помощь, которая, вероятно, спасла бы ему жизнь.



Несколько часов спустя Лам почувствовал сильную боль в груди и потерял сознание, упав на пол палаты, тяжело дыша. Через несколько секунд он перестал реагировать. Медицинская бригада провела ему сердечно-легочную реанимацию. Драма, разыгравшаяся в палате, длилась около 40 минут. Все попытки врачей оживить Лама оказались тщетными, и им пришлось констатировать его смерть.