



Молодой израильский араб вчера был застрелен в Нацерете

Молодой израильский араб лет двадцати с небольшим был застрелен в Нацерете в среду вечером. Полиция начала расследование инцидента. Жертва была идентифицирована израильскими СМИ как Айман Зоаби из деревни Сулам, недалеко от Афулы.



После стрельбы он был доставлен в больницу EMMS Nazareth в критическом состоянии, но в больнице был объявлен мертвым.



Убийство было одним из нескольких инцидентов с применением насилия, о которых сообщалось в Израиле в среду.



С начала 2023 года в результате актов насилия и преступлений в Израиле было убито 92 араба.



За тот же период прошлого года было убито 34 араба.

