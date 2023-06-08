Молодой израильский араб вчера был застрелен в Нацерете
Молодой израильский араб лет двадцати с небольшим был застрелен в Нацерете в среду вечером. Полиция начала расследование инцидента. Жертва была идентифицирована израильскими СМИ как Айман Зоаби из деревни Сулам, недалеко от Афулы.
После стрельбы он был доставлен в больницу EMMS Nazareth в критическом состоянии, но в больнице был объявлен мертвым.
Убийство было одним из нескольких инцидентов с применением насилия, о которых сообщалось в Израиле в среду.
С начала 2023 года в результате актов насилия и преступлений в Израиле было убито 92 араба.
За тот же период прошлого года было убито 34 араба.