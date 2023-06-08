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Молодой израильский араб вчера был застрелен в Нацерете
08.06.2023 09:50 Ирина Демьянова

Молодой израильский араб вчера был застрелен в Нацерете

Молодой израильский араб лет двадцати с небольшим был застрелен в Нацерете в среду вечером. Полиция начала расследование инцидента. Жертва была идентифицирована израильскими СМИ как Айман Зоаби из деревни Сулам, недалеко от Афулы.

После стрельбы он был доставлен в больницу EMMS Nazareth в критическом состоянии, но в больнице был объявлен мертвым.

Убийство было одним из нескольких инцидентов с применением насилия, о которых сообщалось в Израиле в среду.

С начала 2023 года в результате актов насилия и преступлений в Израиле было убито 92 араба.

За тот же период прошлого года было убито 34 араба.
 

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